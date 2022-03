Dall'Oms le prime linee guida per salute mamme e bimbi dopo il parto

Dall' Organizzazione mondiale della sanità arrivano le prime linee guida per l'assistenza nelle prime sei settimane dopo il parto, un periodo particolarmente delicato sia per le mamme sia per i neonati. Secondo le stime dell'Oms, infatti, nel mondo fino al 30% dei decessi materni si verifica dopo il parto e nel primo mese di vita muoiono 17 bambini ogni 1000 nati vivi. Inoltre, sempre a livello globale, più di 3 donne e bambini su 10 non ricevono l'assistenza post-natale necessaria, nonostante sia noto che le conseguenze fisiche ed emotive del parto possono essere debilitanti.

60 raccomandazioni



approfondimento

"Sappiamo che le donne e le loro famiglie desiderano e hanno bisogno di un'esperienza post-natale positiva e di un aiuto per superare le immense sfide fisiche ed emotive che si verificano dopo la nascita, in modo anche da rafforzare la loro fiducia come genitori", ha spiegato Mercedes Bonet, del dipartimento di salute e ricerca sessuale e riproduttiva dell'Oms. Le linee guida dell'organizzazione mondiale della sanità comprendono 60 raccomandazioni che, oltre ad affrontare i problemi di salute post-parto, forniscono indicazioni sui comportamenti che possono influire positivamente sullo sviluppo del neonato e sul benessere della famiglia nel lungo termine: dall'allattamento a consigli su come interagire con il bimbo o come posizionarlo nel modo più sicuro durante il sonno. Non mancano nemmeno raccomandazioni dedicate ai papà e a quanto sia importante che si prendano cura del neonato e diano supporto alla donna.



Altre raccomandazioni



Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, l'Oms nel documento ribadisce l'importanza di garantire l'assistenza nelle strutture sanitarie per almeno 24 ore dopo la nascita e di prevedere almeno tre controlli aggiuntivi nelle prime sei settimane dal parto. Sono presenti anche indicazioni utili per identificare i sintomi di "allarme" che richiedono cure mediche urgenti alla donna o al bambino e viene ribadita l'importanza di informare e fornire assistenza sui problemi comuni per le donne che hanno partorito, quali per il dolore perineale e l'ingorgo mammario. L'Oms, inoltre, invita le strutture sanitarie a sottoporre i neonati alle vaccinazioni e agli screening per le anomalie oculari e i danni all'udito. Per le mamme, infine, raccomanda lo screening per la depressione e l'ansia.