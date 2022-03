Covid, i dati dell'Oms: -14% casi e +43% decessi negli ultimi 7 giorni

Diminuiscono, a livello globale, i nuovi casi ma aumentano i decessi per Covid-19 . Questi due dei dati rilevati dall'ultimo report settimanale curato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che evidenzia allo stesso tempo come, sull'attendibilità del dato relativo ai contagi, possa aver influito il calo del numero totale di test anti-Covid eseguiti.

Il trend più recente

approfondimento

Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 30 marzo. DIRETTA

Se "tra la fine di gennaio e l'inizio di marzo si è registrato un trend decrescente, seguito da 2 settimane consecutive di aumento”, relativo ai positivi registrati, “nella settimana dal 21 al 27 marzo il numero di casi è nuovamente diminuito, con un calo del 14% rispetto alla settimana precedente”, hanno rilevato gli esperti. Nello stesso periodo, però, “il numero dei morti è invece aumentato del 43%”, dopo un calo fatto registrare nelle settimane precedenti, “probabilmente trainato da cambiamenti nella definizione dei decessi Covid-19 in alcuni Paesi della regione Americhe (Cile e Usa) e da aggiustamenti retrospettivi in India e nella regione del Sudest asiatico”, è emerso ancora.

I dati da inizio pandemia e quelli relativi all’Italia

Dal 21 al 27 marzo, in particolare, nelle 6 regioni coordinate dall’Oms sono stati segnalati oltre 10 milioni di contagi e oltre 45mila morti, che conducono al bilancio complessivo, sin dall’inizio della pandemia, ad oltre 479 milioni di casi confermati con più di 6 milioni di decessi nel mondo. Nella settimana presa in esame, in fine, tutte le aree hanno segnalato un calo dei contagi e 4 tra esse anche un dato in diminuzione tra i morti. Considerando il continente europeo, l'Italia risulta fra i primi 3 Paesi per numero di nuovi positivi e di nuovi decessi.