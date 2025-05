Health, patologie del fegato: i progressi raggiunti nel trapianto

È uno degli organi più importanti del corpo umano, il fegato svolge funzioni vitali: la disintossicazione del sangue, la produzione di bile per la digestione e la regolazione del metabolismo. È la ghiandola più grande del corpo umano, con un peso di circa 1.5 kg in un adulto sano. Il suo funzionamento può essere compromesso da diverse patologie. ( HEALTH, PATOLOGIE DEL FEGATO: GUARDA LA PUNTATA )

Quando è necessario il trapianto

Il trapianto di fegato diventa necessario quando l'organo non è più in grado di svolgere le sue funzioni, una condizione nota come insufficienza epatica. Le cause principali includono cirrosi avanzata, epatite fulminante e tumori epatici non resecabili. Prima di essere inseriti in lista d'attesa, i pazienti devono superare una rigorosa valutazione medica e psicologica.

Traguardi della ricerca

La ricerca ha fatto passi da gigante nel migliorare le tecniche di trapianto e la gestione delle malattie epatiche. Ecco alcune delle innovazioni più rilevanti:

Ricondizionamento degli organi : tecniche come la perfusione ex-situ permettono di migliorare la qualità degli organi destinati al trapianto, aumentando il numero di organi utilizzabili.

: tecniche come la perfusione ex-situ permettono di migliorare la qualità degli organi destinati al trapianto, aumentando il numero di organi utilizzabili. Split Liver : questa tecnica consente di dividere un fegato da donatore deceduto in due parti, salvando così due vite, spesso un adulto e un bambino.

: questa tecnica consente di dividere un fegato da donatore deceduto in due parti, salvando così due vite, spesso un adulto e un bambino. Protocollo RAPID: utilizzato per il primo soccorso psicologico in situazioni di emergenza, questo protocollo è fondamentale per il supporto dei pazienti e delle loro famiglie durante il processo di trapianto.

Il fegato è un organo straordinario, ma vulnerabile a diverse patologie. Grazie ai progressi nella ricerca e nelle tecniche di trapianto, le prospettive per i pazienti affetti da gravi malattie epatiche sono notevolmente migliorate. La continua innovazione in questo campo è essenziale per salvare sempre più vite e migliorare la qualità della vita dei pazienti.