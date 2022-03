Neuroblastoma, sviluppato modello predittivo per evitare biopsia

Come funziona il nuovo modello predittivo



approfondimento

Tumori infantili, individuata la radice dei neuroblastomi

Come spiegato in una nota di Alleanza Contro il Cancro, per stabilire il corretto iter diagnostico-terapeutico di questa malattia, generalmente si analizzano frammenti di tessuto tumorale, ottenuti mediante biopsie, alla ricerca di specifici biomarcatori tissutali che ne descrivono aspetti biologici chiave. "Per affiancare la diagnostica tradizionale e ridurne l'invasività, ove possibile, è stato realizzato un modello radiomico che consente di predire l'esistenza di alcune mutazioni del tumore, utilizzando le immagini TAC di stadiazione di malattia", ha spiegato Luca Boldrini, coordinatore scientifico del WG Radiomica di Alleanza Contro il Cancro. Queste immagini, ha aggiunto "vengono sempre acquisite nella fase diagnostica in avvio del percorso di cura del piccolo paziente e la loro analisi radiomica ci consente di trarne il massimo vantaggio, potenzialmente accelerando i tempi e riducendo anche i costi della fase diagnostica". "Il modello predittivo che abbiamo realizzato rappresenta il primo contributo di ricerca europeo su questa tematica e s'inserisce in un ambito di grande innovazione a livello mondiale", ha concluso Boldrini.