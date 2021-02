Bambini, neuroblastoma: nuove speranze dalla terapia Car-T

Car-T e tecnologia SynNotch



approfondimento

Car-T è una terapia che consente di "armare" le cellule del sistema immunitario contro il tumore, per fare in modo che siano in grado di riconoscere e attaccare l'antigene presente sulla superficie delle cellule cancerose. Tuttavia, nei tumori solidi, gli antigeni bersaglio si trovano anche nei tessuti sani e la Car-T rischierebbe di colpire anche le cellule sane. Per ovviare a questo problema, il team di ricerca ha utilizzato la tecnologia SynNotch, tramite la quale è possibile "istruire" le cellule immunitarie per fare in modo che riconoscano con precisione le cellule tumorali, utilizzando un antigene come target e un altro come gate.

Come spiegato dai ricercatori sulle pagine della rivista Nature Communications, grazie a questa tecnologia, i linfociti entrano in azione solo in presenza del doppio segnale, limitando così il rischio di colpire tessuti sani. "Avevamo bisogno di un modo per salvare le cellule e i tessuti sani", ha spiegato Babak Moghimi, primo autore dello studio.



Risultati promettenti da test su modelli animali



Da successivi test condotti su modelli animali e in culture cellulari, utilizzando due antigeni presenti nel tumore pediatrico, il GD2 come gate e il B7H3 come target, sono emersi risultati "promettenti".

I risultati di questa nuova ricerca potrebbero rappresentare un punto di svolta nella lotta a questa neoplasia. Sui topi la terapia ha infatti bloccato la progressione del neuroblastoma metastatico, senza effetti tossici.