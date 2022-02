Covid, 4,8 milioni di italiani senza vaccino: 1,2 milioni tra over 50

Sono 4.847.910 gli italiani al di sopra dei 5 anni ancora senza alcuna dose di vaccino anti-Covid: una settimana fa erano 5 milioni. Tra gli over 50, i cittadini non protetti sono 1 milione e 282, in calo rispetto alla precedente rilevazione (1,3 milioni). Sono alcuni dei dati emersi dall'ultimo bollettino settimanale emesso dalla struttura del commissario Francesco Figliuolo. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)