Covid, Iss: cala ancora incidenza, Rt scende a 0,73

In base ai dati emersi dal consueto monitoraggio settimanale curato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e dal ministero della Salute, l’incidenza dei casi di Covid-19 in Italia risulta ancora in calo, al pari dell'indice di trasmissibilità Rt. In particolare, l'incidenza settimanale a livello nazionale scende a 552 ogni 100.000 abitanti (considerando il periodo 18-24 febbraio) contro 672 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Nel periodo 2-15 febbraio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73 (range 0,68 - 0,82), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era pari a 0,77 e al di sotto della soglia epidemica. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)