Mastocistosi sistemica, primo ok dell'Ema a una terapia di precisione

L'Agenzia europea dei medicinali ha dato il primo via libera a una terapia di precisione specificamente progettata per agire contro la mutazione KIT D816V, responsabile della mastocitosi sistemica, una malattia rara che colpisce in Europa 40mila persone. Lo ha annunciato in una nota, la Blueprint Medicines Corporation.

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema ha adottato un parere positivo raccomandando di estendere l'attuale indicazione di avapritinib per includere il trattamento come monoterapia dei pazienti adulti con mastocitosi sistemica aggressiva, mastocitosi sistemica con una neoplasia ematologica associata o leucemia mastocitaria, dopo almeno una terapia sistemica. Il parere del Comitato per i Medicinali per Uso Umano dell'Ema sarà esaminato dalla Commissione Europea. Una decisione finale in merito è prevista a inizio aprile 2022.