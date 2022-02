Covid, Ciciliano (Cts): "Contagi in calo e pandemia in regressione"

L'andamento della pandemia di Covid-19, a fronte della diffusione della variante Omicron del coronavirus, e gli effetti della gestione italiana dell'epidemia. Sono alcuni dei temi affrontati da Fabio Ciciliano, medico e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), in un'intervista a "Radio Anch'io" su Rai Radio 1.

"I numeri sono sotto gli occhi di tutti, stanno scendendo. Dal punto di vista dei contagi il numero dei ricoveri scenderà nel prossimo futuro e il numero dei morti sarà l'ultimo a scendere e tra qualche tempo ci darà ragione del calo. L'Rt è sotto 1, siamo in una fase di regressione dell'epidemia e non espansiva", ha dichiarato, commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 in Italia.

In riferimento alle accuse di essere un Paese con una linea di severità, Ciciliano ha replicato che "la linea è stata decisa in ambito politico e sta dando i suoi risultati, siamo tra i Paesi con il più alto tasso di vaccinazione in Europa". (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)