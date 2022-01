Ecco perché dormire davanti alla tv non fa riposare bene

Perché dormire davanti alla tv non fa riposare bene? Addormentarsi con il sottofondo della televisione non aiuta a dormire bene e a sentirsi riposati, perché tiene il cervello sempre in allerta. È quanto emerso da un nuovo studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Salisburgo che ha analizzato l'attività cerebrale durante il sonno di un campione composto da 17 adulti. Mentre si dorme il cervello continua a monitorare l'ambiente, bilanciando la necessità di proteggere il sonno con quella di svegliarsi in risposta a eventuali stimoli rilevanti. I risultati dello studio, pubblicati sul Journal of Neuroscience, suggeriscono, in particolare, che il cervello durante il sonno risponde selettivamente alle voci sconosciute, come quelle che provengono dalla tv, rispetto che a quelle familiari.