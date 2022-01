Covid Uk, Ricciardi: "Johnson sta facendo l'ennesimo errore"

Secondo Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l'emergenza Covid, nel Regno Unito "casi e morti Covid risaliranno in 2-3 settimane"

"Johnson sta facendo l'ennesimo errore, in una pandemia in cui ha sbagliato quasi tutto". Così, in un'intervista ad Agorà su Rai Tre Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l'emergenza Covid e professore di Igiene all'Università Cattolica di Roma, ha commentato la scelta del Governo britannico di revocare le misure anti-Covid previste dal "Piano B", a fronte del calo dei contagi registrato nel Regno Unito. Secondo Ricciardi, "in Uk casi e morti Covid risaliranno in 2-3 settimane". "Le persone sono compiacenti ma poi se ne accorgono quando finiscono in ospedale. Si è visto che contro la variante Omicron non basta essere vaccinati, servono anche altre misure, vedremo cosa succede tra una settimana", ha aggiunto.



Ricciardi: "Per ora in Italia rallentamento casi, non discesa"



Facendo il punto sull'andamento della pandemia di Covid-19, il consigliere del ministro della Salute ha poi spiegato che "il trend che Omicron ha mostrato nel resto del mondo è stato di una rapidissima salita dei contagi e di una altrettanto rapidissima discesa". Al momento, in Italia, "c'è un rallentamento ma non una discesa evidente dei nuovi casi", ha aggiunto, per poi sottolineare che nella Penisola "c'è ancora una pressione molto forte sui sistemi sanitari. Secondo Ricciardi "anche il numero dei morti, nei prossimi giorni, continuerà a rimanere stabile o addirittura a aumentare".



"Vaccini? per bimbi sotto 5 anni tempi rapidi"



In riferimento al vaccino anti-Covid per i bambini nella fascia tra 0 e 4 anni, Ricciardi ha sottolineato che "ci sono sperimentazioni promettenti in corso". "Non so esattamente le tempistiche ma sarà una questione rapida e le agenzie regolatorie sono pronte a valutare i dati con tempestività nel momento in cui li avranno dalle aziende", ha riferito. Per la fascia 5-11 anni, invece, ha aggiunto, "gli Stati Uniti hanno superato i 10 milioni di vaccinazioni, in Italia stiamo andando bene ma dobbiamo accelerare".