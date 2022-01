1/10 ©Ansa

Come sarà la fine della pandemia di Covid-19? Non ci sarà il raggiungimento dell'immunità di gregge o una dichiarazione ufficiale, ma "avverrà gradualmente e in modo non uniforme”. È la proiezione di due ricercatori statunitensi, David Robertson della Princeton University e Peter Doshi dell'Università del Maryland, pubblicata sul British Medical Journal

GUARDA IL VIDEO: Covid, Garattini: "Si stanno affacciando altre varianti"