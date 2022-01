Omicron, studio: meno grave, letalità fino al 91% più bassa di Delta

Mentre la variante Omicron del coronavirus Sars-CoV-2 ormai dilaga in tutto il mondo, dalla ricerca scientifica arrivano sempre più conferme che dia luogo a forme meno gravi di Covid-19, rispetto ai ceppi precedenti. Un nuovo studio dell’University of California di Berkeley, pubblicato in pre-print su medRxiv, quindi non ancora convalidato da istituzioni scientifiche, ha dimostrato che Omicron comporterebbe un minor rischio di ricovero, di necessità di ricorso alla terapia intensiva e di morte rispetto alla variante Delta. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)