Covid, finito in tutta Italia l'antibiotico Zitromax

Le scorte di Zitromax, un antibiotico il cui utilizzo è indicato per contrastare eventuali complicanze nei malati Covid dovute a batteri, sono esaurite. Da giorni in tutta Italia l'antibiotico più utilizzato per i malati di Covid sia a casa che in ospedale, ma anche tutti farmaci generici equivalenti contenenti il principio attivo azitromicina, sono diventati introvabili. A mancare, secondo quanto appreso da Ansa, sarebbe la molecola necessaria per la produzione del farmaco che viene prescritto in associazione con antiinfiammatori. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)