Covid, per over 80 non vaccinati rischio decesso è 64 volte più alto

Lo riferisce il report esteso dell'Istituto Superiore di sanità che integra il monitoraggio settimanale. Il tasso di ricovero nella fascia di età con più di 80 anni per i non vaccinati è 8 volte maggiore rispetto agli immunizzati completi da almeno 120 giorni e 41 volte più alto rispetto ai vaccinati con booster. Impennata nell'ultima settimana dell'incidenza dei casi fra i giovani, in particolare sotto i 12 anni

Continua a restare molto alta la copertura vaccinale contro il rischio di morte per Covid-19. Lo riferisce il report esteso dell'Istituto Superiore di sanità che integra il monitoraggio settimanale, secondo cui il tasso di decesso fra gli over 80, nel periodo 5/11/2021- 5/12/2021, nei non vaccinati (218,9 per 100.000) è circa dieci volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro i 120 giorni (21,6 per 100.000) e 64 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (3,4 per 100.000). Impennata nell'ultima settimana dell'incidenza dei casi fra i ragazzi sotto i 19 anni (COVID: AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Secondo il report, la letalità del Covid-19 cresce con l'aumentare dell'età ed è più elevata in soggetti di sesso maschile a partire dalla fascia di età 30-39 anni. L'Iss fa poi il punto anche sull'impatto della vaccinazione nel prevenire nuove infezioni, ricoveri e decessi: negli ultimi 30 giorni in Italia si è osservata una maggiore incidenza di casi nella popolazione non vaccinata.