Influenza aviaria in Europa, rischio epidemia: cosa sappiamo

Solo in Germania 394 casi in uccelli selvatici da inizio ottobre



approfondimento

L'istituto tedesco precisa che solo in Germania, tra l'inizio di ottobre e il 29 dicembre, sono stati rivelati 394 casi di influenza aviaria in uccelli selvatici, incluse anatre, oche, cigni e gabbiani, e 46 casi in allevamenti di pollame. I contagi tra gli uccelli selvatici sono stati registrati soprattutto lungo le coste.

Ma non è un problema che interessa solo la Germania. Da inizio ottobre, in Europa, secondo i dati dell'Istituto Friedrich Loeffler sono stati segnalati 675 contagi in uccelli selvatici e 534 in animali d'allevamento. Ci sono stati anche salti di classe, oltre che di specie: casi sono stati accertati anche nei mammiferi, per esempio tra le volpi comuni in Olanda e Finlandia, le foche grigie in Svezia, le foche comuni in Germania e le lontre in Finlandia.

Casi influenza aviaria sono stati rilevati anche in Canada, India e Asia Orientale.