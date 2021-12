Israele, l’epidemia di influenza aviaria uccide 5mila gru

Le autorità hanno fatto abbattere, per precauzione, centinaia di migliaia di volatili in una riserva a nord del Paese. Il problema non è ancora sotto controllo, anche se il governo dello stato ebraico sta monitorando la situazione costantemente

Allerta in Israele per un’epidemia di influenza aviaria. Oltre 5mila gru sono morte per questo tipo particolare di virus che ha anche costretto le autorità all’abbattimento di oltre mezzo milione di volatili. Si tratta di una vera e propria strage di gru selvatiche in una riserva nel nord del Paese, nell’area della riserva naturale di Hula, vicino al confine con il Libano e la Siria. Si tratta di una zona dove ogni anno transitano decine di milioni di uccelli migratori che sono diretti dall’Europa e dall’Asia verso l’Africa. Il bilancio potrebbe peggiorare, perché, nella zona della riserva in inverno, transitano circa 30mila gru.