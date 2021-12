Covid, Usa: isolamento ridotto a 5 giorni per positivi asintomatici

Negli Stati Uniti isolamento ridotto a cinque giorni per i positivi al Covid asintomatici. Il Centers for Disease Control and Prevention ha ridotto della metà la durata consigliata dell'isolamento per i soggetti asintomatici, da dieci a cinque giorni. "Il cambio è motivato dal fatto che la scienza ci dice che la trasmissione avviene nei due giorni prima dei sintomi e nei 2-3 giorni successivi", ha spiegato il Cdc, raccomandando di far seguire ai cinque giorni di isolamento almeno altri cinque in cui si indossa la mascherina quando si è vicino ad altre persone. "Pertanto - ha aggiunto - le persone che risultano positive dovrebbero isolarsi per 5 giorni e, se asintomatiche in quel momento, possono uscire dall'isolamento se possono continuare a portare una mascherina per 5 giorni per ridurre al minimo il rischio di infettare gli altri". (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)