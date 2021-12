Covid, Australia: inviati risultati dei tamponi errati a 1400 persone

A 400 pazienti è stata certificata la negatività mentre erano in realtà positivi. Ad altri 995 soggetti è stato erroneamente comunicato di essere negativi, quando il loro vero risultato non era ancora stato determinato

Referti negativi a 400 persone positive. 1000 in dubbio



Il primo errore è avvenuto nella giornata di ieri, quando il laboratorio ha confermato che più di 400 persone sono state erroneamente informate di essere risultate negative al test anti-Covid, quando in realtà erano risultate positive, scusandosi per lo sbaglio. A queste, si aggiungono altri 995 soggetti a cui nelle scorse ore è stato erroneamente comunicato di essere negativi, quando il loro vero risultato non era ancora stato determinato. Come riporta la fonte, i risultati dei 995 test saranno consegnati entro questa sera. Tutte le 1400 persone sono state contattate e informate dell'errore, che secondo il laboratorio australiano sarebbe da imputare a un "errore umano".

"Ancora una volta, siamo sinceramente dispiaciuti per questo errore e riconosciamo l'impatto significativo che ha avuto sulle persone coinvolte. Abbiamo messo in atto procedure per garantire che questo errore non possa ripetersi di nuovo", fanno sapere dal laboratorio di patologia di St Vincent a Sydney.



Covid, Australia: oltre 10mila casi in 24 ore: numero più alto da inizio pandemia



Questo errore arriva in un momento di attività di test anti-Covid senza precedenti in Australia, dove nelle ultime 24 ore, per la prima volta dall'inizio pandemia, sono stati registrati oltre 10mila casi di Covid-19. Hanno contribuito al nuovo record l'elevato numero di contagi negli Stati di Nuovo Galles del Sud (6.324), Victoria (1.999) e Australia del Sud (842).