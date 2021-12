5/11 ©Ansa

4) È vero che il vaccino può dare problemi al cuore? In rare occasioni, e solo oltre i 12 anni gli effetti collaterali hanno interessato il cuore, causando miocardite o pericardite. Queste condizioni danno manifestazioni in genere lievi, che si risolvono spesso senza ricovero. Dopo oltre 5 milioni di dosi somministrate tra 5 e 11 anni in Usa e Israele, non sono stati segnalati eventi particolari