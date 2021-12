Covid, Galli: "Situazione critica, ma non paragonabile a 2020"

Lo ha sottolineato Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, in un'intervista a "Timeline". "È chiaro che i nostri conti e tutte le nostri proiezioni sono state messe in crisi dalla variante Omicron", ha aggiunto

“La situazione è diventata, di nuovo, abbastanza critica. Non paragonabile ai morti dell’anno scorso e alla situazione drammatica del 2020, ma critica dal punto di vista della gestione di un Paese, di tutti i Paesi, che hanno bisogno, ovviamente, di continuare nelle loro attività e di poterle svolgere in continuità e sicurezza”. Lo ha sottolineato Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, in un'intervista a "Timeline" su Sky TG24, commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Galli: "I vaccinati hanno solitamente infezioni blande"

Galli ha poi sottolineato che le persone “hanno anche bisogno di passare, nei limiti del possibile, delle feste natalizie senza l’ansia e l’angoscia di trasmettere ulteriormente l’infezione, soprattutto ai più fragili”, ribandendo l'alta protezione del vaccino dalle forme gravi di Covid-19.

“La grande maggioranza delle persone che vengono vaccinate risponde adeguatamente al vaccino ed è ragionevolmente protetta, e se si infetta ha infezioni blande", ha spiegato, sottolineando, tuttavia, la presenza, tra i più fragili di persone che al vaccino "non rispondono adeguatamente o in cui l’effetto, la protezione, del vaccino diminuisce più rapidamente". "Queste persone, ovviamente - ha aggiunto - vanno di nuovo protette. Non abbiamo dubbi su questo, tanto è vero che in vari Paesi europei si sta ragionando in termini anche di interventi drastici nei confronti dei non vaccinati”.