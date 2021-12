6/10 ©IPA/Fotogramma

Hanno scelto di trascorrere il Natale e i giorni di festa fuori casa 3,5 milioni di persone. In alternativa alle mura domestiche si opta per ristoranti e agriturismi, scelti però nel 2019 dal doppio degli italiani rispetto a quest’anno. La scelta che ricade sugli agriturismi è in tendenza con la modalità di quest’anno degli italiani di far vacanze e gite a km zero nei piccoli borghi e il più possibile in zone poco frequentate