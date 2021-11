Hiv, descritto il secondo caso di remissione senza farmaci. Lo studio

Per la seconda volta in assoluto, è stata riscontrata la remissione spontanea dall’Hiv in una paziente sieropositiva non in cura. Nell’organismo della donna in questione, proveniente da Esperanza (Argentina), non c’è più alcuna traccia del genoma del virus. Per esserne sicuri, gli esperti del Massachusetts General Hospital hanno svolto dei test su 1,188 miliardi di cellule del sangue e 503 milioni di cellule mononucleate provenienti dai tessuti della donna. Questo risultato, che si collega al caso della paziente di San Francisco, è stato descritto sulle pagine della rivista Annals of Internal Medicine.