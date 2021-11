Tumori, con Airc i giorni della ricerca: i numeri in Italia

Fino a venerdì 19 novembre l' Airc promuove "I giorni della ricerca", il tradizionale appuntamento per informare sui progressi della ricerca oncologica, sensibilizzare il pubblico sull'emergenza cancro e presentare le nuove sfide dei ricercatori. Secondo le stime dell'associazione italiana per la ricerca sul cancro, in Italia l'anno scorso sono stati diagnosticati circa 377mila nuovi casi di tumore , più di mille al giorno.

La campagna "È questo il momento”



Per questo Airc, che sostiene con continuità il lavoro di oltre 5mila ricercatori impegnati contro il cancro, ha lanciato la campagna "È questo il momento”, che promuove una mobilitazione collettiva per imprimere una forte accelerazione al lavoro dei ricercatori. Anche grazie alle donazioni dei sostenitori, come ha sottolineato Airc, l'Italia è al vertice in Europa per numero di guarigioni: nella Penisola 3,6 milioni di cittadini oggi hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 37% rispetto a 10 anni fa.



Airc, cioccolatini della ricerca nelle piazze il 6 novembre



"I giorni della ricerca" offrono numerose opportunità per informarsi e donare: dalla campagna Rai per Airc, agli incontri con gli studenti in decine di scuole, fino a "Un Gol per la Ricerca", un'iniziativa che vede le squadre della Serie A, i campioni della Nazionale e i media sportivi schierarsi al fianco dei ricercatori. In particolare, sabato 6 i volontari dell'associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) tornano in 1.200 piazze, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie, per distribuire i "Cioccolatini della Ricerca", a fronte di una donazione di 10 euro. Insieme a una confezione confezione di 200 grammi di cioccolatini fondenti, ai sostenitori viene offerta una guida con informazioni sui traguardi raggiunti per la cura del tumore del colon e dei linfomi, oltre ad alcune ricette per realizzare piatti sani e gustosi. I "Cioccolatini della Ricerca" sono disponibili anche in 1.400 filiali Banco Bpm, partner istituzionale di AIRC, e online su Amazon.it. Scegliendo una o più confezioni di cioccolatini Airc "faremo un gesto che fa bene due volte: perché il cioccolato fondente, se assunto in modica quantità, può portare benefici per la nostra salute in quanto contiene i flavonoidi, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, e perché con questo gesto daremo il nostro contributo concreto ai progressi della ricerca targata Airc", ha sottolineato l'associazione.