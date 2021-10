Covid, Melbourne è la città con il lockdown più lungo del mondo

Il lockdown dovrebbe terminare a fine mese



La strategia dei lockdown è stata introdotta dal governo australiano già da alcuni mesi, per provare a rallentare la diffusione della variante delta e procedere con la campagna vaccinale che ha subito diversi ritardi. L'obiettivo è quello di raggiungere almeno il 70% della cittadinanza adulta vaccinata. Percentuale che a Melbourne potrebbe essere raggiunta entro la fine di ottobre, quando è previsto l'allentamento delle restrizioni e avrà probabilmente fine il più lungo lockdown del mondo. Come detto, la città è attualmente al suo sesto confinamento, avviato lo scorso 5 agosto. Il lockdown dovrebbe terminare il 26 ottobre, ma il premier Daniel Andrews non esclude l'estensione delle restrizioni qualora la situazione epidemiologica lo renda necessario.



Melbourne: 6 lockdown dall'inizio della pandemia



Come riporta la fonte, il primo lockdown di Melbourne risale al periodo compreso tra il 30 marzo e il 12 maggio 2020 (43 giorni). Il secondo e il terzo, invece, rispettivamente di 111 e 5 giorni sono stati in vigore dall'8 luglio al 27 ottobre 2020 e dal 12 al 17 febbraio 2021. Il quarto, di 14 giorni, dal 27 maggio al 10 giugno. E il quinto di 12 giorni dal 15 al 27 luglio 2021.

Secondo il piano nazionale di gestione dell'emergenza coronavirus, suddiviso in quattro fasi, i lockdown rimarranno una misura per combattere il virus fino a quando il Paese non raggiungerà l'80% della popolazione con ciclo vaccinale completato.