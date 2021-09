Gli effetti negativi di Instagram sui giovani: l’inchiesta del Wsj

Alcuni risultati emersi

approfondimento

Instagram, account privati di default per gli under 18

“Il 32% delle adolescenti afferma che quando si sente male con il proprio corpo, Instagram le fa sentire peggio”, è uno dei dati che riporta il Wsj a proposito della ricerca interna di Facebook. Ma è emerso anche come “gli adolescenti incolpino Instagram per gli aumenti del tasso di ansia e depressione”. Da un altro studio, invece, è stato riscontrato come per oltre il 40% dei giovani la percezione di non essere abbastanza attraenti sia scaturita proprio con l'utilizzo di Instagram. In quest’ottica, proprio il capo delle public policy del social network, Karina Newton, ha spiegato che la società sta individuando una serie di stratagemmi per allontanare gli utenti da determinati tipi di contenuti. “Siamo cautamente ottimisti che questi suggerimenti sposteranno l'attenzione finora focalizzata sull'aspetto fisico delle persone”, ha detto. La piattaforma tra l’altro, dopo alcuni esperimenti, ha di recente reso facoltativa la visualizzazione dei cuoricini o “like”, apprezzamenti che altri utenti possono lasciare ai contenuti fotografici pubblicati.

L’importanza dell’utenza giovane per i social

Sempre secondo il Wall Street Journal i documenti relativi a questi studi sono stati vagliati dai massimi dirigenti, compreso il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg e il capo di Instagram, Adam Mosseri, e mostrano come siano stati compiuti “sforzi minimi per affrontare questi problemi e come siano stati minimizzati in pubblico”. Proprio su input di Mosseri, sarebbe emerso come Instagram possa mettersi al lavoro per una versione della piattaforma social dedicata agli “under 13”, indiscrezione già diffusa alcuni mesi fa negli Usa e che già ha scatenato reazioni contrarie e polemiche. Per Instagram, come per altri colossi della tecnologia, allargare la base di giovani utenti è fondamentale per sopravvivere. Proprio l'app di proprietà di Facebook vanta più di 100 miliardi di entrate annuali e più del 40% dei suoi utenti ha meno di 22 anni. Inoltre, sottolinea ancora il Wsj, quasi 22 milioni di adolescenti vi accedono solo negli Stati Uniti ogni giorno, rispetto ai 5 milioni di coetanei che utilizzano ancora Facebook, da cui i più giovani sembrano essersi allontanati. Si tratta, spiega in conclusione, di una sorta di ossessione quella che gli adolescenti sentono nei confronti di Instagram, ma che “non sono in grado di fermare”.