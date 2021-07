Instagram, account privati di default per gli under 18

Aggiornamenti in arrivo a tutela della privacy, soprattutto quella dei minorenni. Tutti i nuovi profili dei ragazzi saranno in automatico privati. La possibilità di scegliere un account pubblica resterà comunque possibile. Inoltre, il social network si è attivato per ridurre i contatti indesiderati da parte degli adulti Condividi:

Sicurezza sul web. È l’obiettivo che si pongono con sempre più fermezza i giganti del web per proteggere i propri utenti, soprattutto i giovani. L’ultima novità che va in questa direzione è quella introdotta da Instagram e rivolta ai minorenni. Da ora in avanti, chiunque si iscriva al servizio e abbia meno di 18 anni (o 16 in alcuni paesi) avrà di default un account privato per impostazione predefinita. L’opzione per passare a un account pubblico resterà però comunque disponibile.

Notifiche in arrivo I minorenni già iscritti, riceveranno una notifica che inviterà, senza alcun obbligo, a passare al profilo privato. A marzo, Instagram ha iniziato a mostrare ai giovani che si iscrivono un messaggio che mostra tutti gli aspetti positivi di un account non pubblico.

Modifiche anche per gli inserzionisti Una seconda novità riguarda il modo con cui gli inserzionisti possono rivolgersi agli utenti di età inferiore ai 18 anni. In precedenza, chiunque poteva essere raggiunto dai messaggi pubblicitari, in base ai propri interessi e attività: informazioni che la casa madre Facebook raccoglie dai suoi servizi. Gli inserzionisti potranno ancora scegliere come target gli utenti di età inferiore a 18 anni ma raggruppandoli solo in base alla loro età, sesso e posizione. Questo vale per gli iscritti su Instagram, Messenger e Facebook.