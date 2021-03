Instagram lancia le Stanze per dirette a 4. Continua il trend dei live

A inizio marzo 2021 Instagram ha annunciato una nuova funzionalità: le dirette fino a 4 partecipanti. Prima si chiamavano live e ospitavano fino a due partecipanti, l'organizzatore e un ospite; ora accolgono fino a 4 utenti e si chiamano "Rooms". "Stanze" come si chiamano i gruppi di chiacchiera su Messenger (il servizio di messaggistica di Facebook) ma anche su Clubhouse, il social dedicato agli audio. Ed infatti molti esperti e curiosi del mondo social sostengono che la novità introdotta da IG sia in risposta diretta al successo del concorrente tutto orientato al vocale.

Come funzionano le Live Rooms su Instagram

La novità dovrebbe essere presto disponibile su tutti gli smartphone. Per attivarla bisogna entrare nella sezione "crea", "in diretta" e selezionare l'iconcina delle stanze per aggiungere gli altri partecipanti. Inoltre, annunciano dalla casa madre, arriveranno in futuro "altri strumenti interattivi, come i controlli per moderatori e funzioni audio, che saranno disponibili nei prossimi mesi".

L'investimento nel livestream

Da parte sua, la società ha detto di aver introdotto le stanze per facilitare concerti tra più musicisti a distanza ed eventi live più interattivi. E sicuramente può essere apprezzato dagli utenti, visto che nel corso degli oltre 12 mesi dell'emergenza Coronavirus il tempo medio che passiamo connessi è notevolmente aumentato, in particolare quando si tratta di eventi in diretta streaming. Non stupisce che tutte le piattaforme dedicate - da YouTube e Twitch a TikTok - abbiano visto notevolmente aumentare iscritti e contenuti.

L'effetto della pandemia sui social

Tutti questi social hanno in comune la caratteristica di offrire esperienze di divertimento condiviso in un momento storico in cui condividere qualcosa con gli altri è più complicato. Ed è per questo che i social nel corso dell'ultimo anno sono notevolmente cambiati per venire incontro alle nuove necessità degli utenti, rendendo più semplice e immediato l'accesso ai live per ogni necessità, dallo studio ai videogame.