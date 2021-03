Instagram, come bloccare i gruppi spam che ti aggiungono nei messaggi

Il fenomeno va a ondate e si intensifica ciclicamente. Ecco come potete bloccarlo o, se non avete un account professionale, almeno interrompere le notifiche

Da qualche settimana gli utenti di Instagram sono bombardati da chat di gruppo spam; un fenomeno che intasa la cartella dei messaggi privati e da cui sembra difficile uscire. Proviamo a capire cosa sta succedendo e, soprattutto, come liberarsene.

Chi c'è dietro le chat di gruppo spam

Dietro le chat spam di gruppo ci sono prevalentemente account bot, non persone fisiche, e la soluzione di segnalarli e bloccarli uno a uno è - purtroppo - molto parziale. I link che vengono condivisi all'interno delle chat rimandano a offerte commerciali o in altri casi a contenuti pornografici e, ovviamente, è sconsigliato cliccare per evitare di incappare in virus.

Account professionali, come bloccare le chat spam

Se avete un account professionale la buona notizia è che potete mettere un freno al fastidio molto velocemente seguendo questi passaggi. Dalla pagina del vostro account cliccate sulle tre barrette orizzontali in alto a destra, andate su impostazioni, poi su Privacy, Messaggi e sotto "consenti agli altri di aggiungerti ai gruppi" selezionate "solo le persone che segui". Fatto? Risolto. Sconosciuti e bot non potranno più aggiungervi a chat di gruppo, ma potranno mandarvi messaggi individuali se volete.

Account non professionali, come fare?

Se il vostro account non è impostato come "professionale" purtroppo questa opzione non vi sarà possibile. Il massimo che potete fare è silenziare le notifiche dei gruppi spam: tra le impostazioni aprite la sezione Notifiche, entrate in Messaggi di direct e spuntate il "no" relativo alle richieste di gruppi. Non è risolutivo, ma almeno eviterete di entusiasmarvi per nulla quando vedete salire il numero dei nuovi messaggi ricevuti. Se poi il fastidio è tale che preferite trasformare il vostro account in "professionale", il passaggio è gratuito e si può fare direttamente dalla app; l'unico aspetto negativo è che a quel punto non vi sarà più possibile impostare la privacy su "privata".