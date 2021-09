Vaccini, da Cina altre 100 milioni di dosi ai Paesi in via di sviluppo

Covid: 17 nuovi casi importati in Cina continentale



Sul fronte dei contagi, ieri in Cina continentale sono stati registrati 17 nuovi casi di Covid-19 importati: 5 nel Guangdong, 4 a Shanghai e nello Yunnan e uno per provincia nello Jiangsu, nel Fujian, nello Shandong e nel Guangxi. Sono i dati riportati nell'ultimo bollettino della Commissione Sanitaria Nazionale. A Shanghai vi è stata inoltre la segnalazione di un nuovo caso sospetto giunto dall'esterno della Cina continentale. Rimane, invece, invariato il bilancio dei decessi associati al Covid-19. Nel complesso, stando ai dati aggiornati a ieri, il totale dei casi importati nella Cina continentale ammonta a 8.568, tra i quali 7.956 dimessi dagli istituti in cui erano in cura e 612 pazienti tuttora ricoverati. Il bilancio totale dei contagi confermati in Cina continentale ha invece raggiunto quota 95.128, con 4.636 decessi Covid. Nel complesso i dimessi a seguito di guarigione in Cina continentale sono 89.736; mentre sono 756 i pazienti ancora in terapia. Nella giornata di ieri sono inoltre stati segnalati 2 casi sospetti e 21 nuovi asintomatici, tutti provenienti dall'esterno. Stando agli ultimi dati, sono 374 gli asintomatici sotto osservazione medica, di cui 352 importati.