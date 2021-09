Fisioterapia, ricorre oggi la Giornata mondiale: temi e iniziative

Il tema del Long Covid

approfondimento

Il long Covid dura in media 4 mesi, tracce anche nel cuore. La ricerca

Come detto, per il 2021, al centro delle celebrazioni c’è la condizione chiamata “Long Covid”, contraddistinta da sintomi persistenti dopo il classico periodo di convalescenza da Covid-19. Questi possono comportare stanchezza persistente, mal di testa, mancanza di respiro, anosmia (o perdita dell’olfatto). E ancora debolezza muscolare, febbre, disfunzione cognitiva tachicardia, disturbi intestinali e manifestazioni cutanee. “La riabilitazione neuromotoria e cognitiva unitamente a quella cardio-respiratoria possono svolgere un ruolo determinante, per questo debbono essere implementate all'interno di percorsi personalizzata così da poter ritagliare il modello di cura più adeguato ed appropriato per ciascun paziente”, ha sottolineato il professor Paolo Maria Rossini, direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'Irccs San Raffaele Roma. “Un superamento culturale ed organizzativo dell'attuale filosofia riabilitativa che rappresenta anche una sfida innovativa ricca di ricadute future non solo per lo scenario Covid-correlato”, ha poi aggiunto.

I webinar in live streaming

Nell’ambito della Giornata mondiale 2021, l’Aifi (Associazione Italiana di Fisioterapia) segnala una serie di webinar in live streaming organizzati “per far conoscere le potenzialità della fisioterapia dei diversi campi di impegno a cittadini, alle istituzioni e al mondo dell’informazione”. Gli appuntamenti, già iniziati il 6 settembre, proseguiranno per tutto il resto della settimana, fino a sabato 11. Proprio oggi, alle ore 18, si svolgerà l’incontro “La Fisioterapia rimette in moto la Vita: le sfide dell’oggi, le proposte del domani, per la Salute dei Cittadini” (a cura della Commissione di albo nazionale Fisioterapisti, con la partecipazione di rappresentanti di associazioni di cittadini, delle istituzioni e del mondo dell’università e della ricerca. Tutti gli eventi in programma, legati alla Giornata mondiale della Fisioterapia, potranno essere seguiti attraverso il sito di riferimento (https://ottosettembre.aifi.net).