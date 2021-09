Covid, vaccino con doppia dose per 70% degli italiani sopra i 12 anni

Dall’ultimo report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria è emerso che in Italia 37.882.252 persone hanno completato il ciclo vaccinale: si tratta del 70,14% della popolazione over 12. Finora sono state somministrate 77.840.987 dosi di vaccino , pari al 90,4% del totale di quelle consegnate (86.126.058). Scendendo più nello specifico, in tutta la Penisola sono state inoculate 60.650.706 dosi del siero di Prizer-BioNTech, 11.483.025 di Moderna, 12.033.620 di Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.707 di Janssen.

Ricciardi: “Dobbiamo superare l’80%”

Parlando con Sky TG24, Walter Ricciardi, il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ha spiegato che “l’obiettivo strategico è quello di vaccinare la maggior parte degli italiani entro l’anno. In questo momento siamo al 71% e dobbiamo superare l’80%, che è l’obiettivo finale per garantire un po’ di sicurezza al Paese, ma quello ulteriore sarebbe superare il 90%”. Ricciardi ha dichiarato che per raggiungere questi traguardi sarà necessario “ampliare gli strumenti persuasivi, venendo incontro a tutti coloro che non si sono ancora vaccinati, per esempio rafforzando la capacità dei medici di medicina generale di convincere i loro pazienti”.

Ricciardi: “Sono favorevole all’estensione del Green Pass a tutte le attività”

Nel corso dell’intervista a Sky TG24, Ricciardi ha definito l’obbligo del Green Pass “un buon primo passo” e si è detto favorevole all’estensione della certificazione verde “a tutte le attività, trasporti e lavoro, perché in questo modo si garantirà non soltanto la sicurezza e la salute delle persone che lavorano o vanno a scuola, ma anche lo svolgimento delle attività”. “L’economia non può riprendere in maniera completa e garantire posti di lavoro e prosperità se non c’è salute”, ha aggiunto. Per quanto riguarda la possibile introduzione dell’obbligo vaccinale, Ricciardi ha dichiarato di non essere contrario, ma di ritenere che si stia “trasformando un problema sociale, ossia quello che ci ha portato alle chiusure, in un problema individuale. Lo Stato si dovrebbe porre il problema, anche per coloro che hanno paura di vaccinarsi, di incoraggiarli come sta facendo con il Green Pass. Oppure, ma questa è una scelta politica, introducendo l’obbligo”.