Covid Russia, 820 morti in 24 ore: record dall'inizio della pandemia

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 19.630 nuovi casi di Covid-19 e 820 decessi. Si tratta del picco più alto di vittime registrato nel Paese dall'inizio della pandemia di coronavirus Sars-CoV-2. Lo riporta la Tass citando il centro operativo anticoronavirus. In Russia, dall'inizio dell'epidemia il numero dei casi ha raggiunto quota 6.824.540. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)