In 30 anni raddoppiati ipertesi nel mondo: 1,2 miliardi nel 2019

La distribuzione geografica

Preoccupa, in particolare, la distribuzione geografica del problema e il suo cambiamento nel corso degli anni. Dall'analisi è infatti emerso che la percentuale di ipertesi si è ridotta drasticamente nei Paesi ricchi, come Germania, Spagna, Canada, e anche Italia, mentre è aumentata nel Sud del mondo, specie in Oceania. "Politiche che consentano alle persone nei paesi poveri di aver accesso a cibi sani— in particolare riducendo il consumo di alimenti troppo salati e rendendo frutta e verdure accessibile e a buon mercato — devono essere finanziate per affrontare l'epidemia di ipertensione nei paesi a basso e medio reddito", ha spiegato l'epidemiologo Majid Ezzati, dell'Imperial College London.



Ipertensione: numeri in Italia



Per quanto riguarda l'Italia, dallo studio sono emersi dati abbastanza confortanti: i maschi ipertesi sono passati da 7.696.900 nel 1990 a 8.656.000 nel 2019; le femmine da 7.977.500 a 7.736.000. In particolare, la percentuale di uomini ipertesi è scesa dal 47% (di cui il 35% con diagnosi) del 1990 al 39% (di cui il 59% diagnosticati) nel 2019. Tra le donne, invece, la percentuale è passata dal 41% (di cui il 47% con diagnosi) al 29% (di cui il 65% diagnosticate).