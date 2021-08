Covid, Usa: Trump incita a vaccinarsi, la folla lo fischia

"Vi suggerisco di fare il vaccino. Io l'ho fatto, fa bene", ha dichiarato l'ex presidente Usa, durante un raduno a Cullman, in Alabama, per poi correggere il tiro: "No, ok, va bene. Siete liberi, ma a me è capitato di farlo. Se non funziona sarete i primi a saperlo ok?"

Nei giorni scorsi l’ex presidente Usa Donald Trump ha tenuto un raduno a Cullman, in Alabama, una città alle prese con una nuova ondata di contagi a causa della diffusione della variante Delta.

Durante il suo discorso, Trump ha parlato anche di vaccini, esortando i presenti a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Invito che non è stato ben accolto da alcuni suoi sostenitori. "Credo totalmente nella vostra libertà. Fate quello che dovete. Ma vi suggerisco di fare il vaccino. Io l'ho fatto, fa bene. Fate il vaccino", ha dichiarato l'ex presidente Usa, per poi correggere il tiro, richiamato da fischi e contestazioni dalla platea: "No, ok, va bene. Siete liberi, ma a me è capitato di farlo. Se non funziona sarete i primi a saperlo ok?". (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)