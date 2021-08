Sma di tipo 1, successo della terapia genica su un piccolo paziente

La terapia genica

approfondimento

Aifa approva rimborsabilità della prima terapia genica contro la Sma

La malattia può esordire nei primi sei mesi di vita, di solito tra il secondo ed il terzo mese, spiegano gli esperti. I bambini che ne risultano affetti manifestano una diminuzione generalizzata del tono muscolare detta “ipotonia”, oltre che debolezza dei muscoli respiratori intercostali, riconoscibile dal respiro “prevalentemente addominale”. Inoltre, i piccoli pazienti sviluppano in maniera rapida un disturbo della deglutizione che genera difficoltà nell’alimentazione. L'aspettativa di vita, senza la giusta terapia, “non supera i due anni di età”, ma proprio grazie al lavoro degli specialisti del Bambino Gesù è stato possibile dare nuove speranze ai pazienti. La terapia genica, infatti, la prima in assoluto per la Sma, consente di introdurre nel corpo dei malati una copia funzionante del gene SMN1. La particolarità di questa terapia, specificano i medici, è che richiede una sola somministrazione per via endovenosa, oltre ad uno scrupoloso monitoraggio clinico per sorvegliare possibili eventi avversi. “I criteri stabiliti dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per poter essere sottoposti a questa terapia sono la presenza di una diagnosi genetica di Sma ad esordio nei primi 6 mesi di vita, un peso inferiore ai 13.5 Kg, la capacità di deglutizione, il respiro spontaneo o la necessità di ventilazione non invasiva per meno di 16 ore al giorno e l’assenza di titolo anticorpale anti AVV-9”, si legge ancora nel comunicato.

Gli altri pazienti coinvolti

Il piccolo paziente trattato presso il Bambino Gesù, hanno riferito gli esperti, è stato monitorato da un team multidisciplinare che ha visto protagonisti medici dall’unità operativa di malattie neuromuscolari e il personale medico del reparto di terapia semintensiva respiratoria. Dopo la somministrazione della terapia genica, il bambino è stato dimesso a distanza di 10 giorni, con gli specialisti impegnati nel monitoraggio clinico, a cadenza settimanale. Tra l’altro, di recente, sono stati trattati anche altri due piccoli bambini il cui monitoraggio clinico è in corso, mentre ulteriori due bambini affetti da Sma 1 sono in attesa di ricevere questo nuovo trattamento terapeutico.