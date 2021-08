Singapore: dimessa dopo 13 mesi la neonata più piccola del mondo

Partorita dopo 25 settimane di gravidanza, pesava appena 212 grammi, più o meno come una mela, per 24 centimetri di lunghezza. Ora è in condizioni di salute migliori, pesa 6,3 chili e può essere affidata alle cure dei genitori

Dopo 13 mesi di cure, la bambina più piccola del mondo alla nascita è stata dimessa da un ospedale di Singapore. Partorita dopo 25 settimane di gravidanza, pesava appena 212 grammi, più o meno come una mela, per 24 centimetri di lunghezza. Ora è in condizioni di salute migliori, pesa 6,3 chili e può essere affidata alle cure dei genitori. La bambina, chiamata Kwek Yu Xuan, era nata con un cesareo d’emergenza quattro mesi prima del previsto dopo che alla madre era stata diagnosticata la preeclampsia, un pericoloso rialzo della pressione sanguigna che può danneggiare gli organi vitali ed essere fatale sia per la donna che per il nascituro. Parlando con i media locali, Wong Mei Ling, la madre di Yu Xuan, ha dichiarato di essere rimasta scioccata dalla nascita della piccola, soprattutto considerando che il suo primo figlio, che ora ha quattro anni, era venuto alla luce in modo normalissimo.