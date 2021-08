Parkinson, studiato il suo impatto sulle strutture cerebrali

Da una nuova ricerca, condotta dall’Università Statale di Milano, è emerso che i pazienti mostrano una corteccia cerebrale assottigliata in 38 delle 68 regioni esaminate durante la ricerca

Nonostante tutti gli studi compiuti sul morbo di Parkinson, esistono ancora molti aspetti della malattia che sono poco chiari alla comunità scientifica. Fino a poco tempo fa, per esempio, non erano mai state identificate con precisione le alterazioni delle strutture cerebrali associate al declino cognitivo. La situazione è cambiata grazie a uno studio multicentrico svolto a livello mondiale, a cui hanno preso parte anche i ricercatori dell’Università Statale di Milano. Nel corso della ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Movement Disorders, gli esperti hanno cercato di comprendere i profili patologici specifici degli stadi clinici della malattia sulla base di dati di neuroimaging in vivo.