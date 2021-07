Un composto della frutta potrebbe prevenire il Parkinson: lo studio

Un nuovo studio condotto sui topi dai ricercatori della John Hopkins University di Baltimora, Stati Uniti, ha scoperto un composto che sembra avere un'azione preventiva contro il Parkinson , almeno nei roditori. Si tratta del farnesolo, una sostanza che si trova naturalmente nelle erbe aromatiche, nella frutta e nei fruttini bosco, e che viene anche utilizzata per realizzare profumi e aromi. Questo composto, come descritto nel dettaglio sulle pagine della rivista specializzata Science Translational Medicine , sarebbe in grado di evitare la perdita di neuroni causata dalla dopamina nel cervello. In particolare, sembra agire disattivando Paris, una proteina chiave coinvolta nella progressione del Parkinson. I risultati dello studio, secondo i ricercatori, potrebbero aprire la strada allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche contro il Parkinson.

Lo studio nel dettaglio



"I nostri esperimenti mostrano che questo composto riesce a ridurre in modo significativo la perdita di dopamina nei neuroni e a cancellare i deficit comportamentali nei topi. Il che è promettente per un potenziale trattamento per prevenire il Parkinson", ha commentato Ted Dawson, tra i ricercatori che hanno condotto lo studio. Per giungere a questa conclusione, il team di ricerca ha analizzato un'ampia raccolta di farmaci in cerca di composti in grado di bloccare la proteina Paris. Successivamente ha valutato e testato gli effetti del farnesolo sui topi, inserendo il composto nella dieta degli animali. I ricercatori sono così riusciti ad osservare una migliore forza e coordinazione nei test per rilevare la progressione dei sintomi del Parkinson. Dall'analisi è infatti emerso che i topi alimentati con farnesolo avevano il doppio dei neuroni sani rispetto agli altri. E che questo composto sarebbe in grado di legarsi alla proteina Paris, cambiandone la forma.