Usa, Microsoft: obbligo di vaccino per il rientro in ufficio

Prevista una soluzione alternativa per chi non può vaccinarsi. Il colosso di Redmond ha anche reso noto che i suoi uffici non riapriranno completamente prima del 4 ottobre 2021

Da settembre, tutti i dipendenti di Microsoft dovranno dimostrare di essere vaccinati contro il Covid-19 per entrare negli uffici dell’azienda presenti negli Stati Uniti. Sono previsti dei luoghi di lavoro riservati per chi non può vaccinarsi a causa di problemi di salute o per motivazioni religiose. Il colosso di Redmond ha anche reso noto che i suoi uffici non riapriranno completamente prima del 4 ottobre 2021 (fino a pochi giorni fa si parlava del 7 settembre come del giorno in cui tutti i dipendenti sarebbero tornati a lavorare alle loro scrivanie). Tutti i membri dello staff che devono prendersi cura di persone immunodepresse o hanno dei figli troppo piccoli per vaccinarsi potranno continuare a lavorare da casa fino a gennaio.