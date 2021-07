Covid, studio Ue: solitudine quadruplicata per fascia 18-35 anni

Un cittadino dell'Ue su quattro ha riferito di aver sofferto di solitudine durante i primi mesi della pandemia di Covid-19. È quanto emerso da una nuova indagine che ha analizzato come è evoluta la percezione della solitudine per gli europei di tutte le età durante l'emergenza coronavirus rispetto agli anni precedenti. I risultati dello studio sono stati analizzati in un rapporto pubblicato dal Centro comune di ricerca della Commissione Ue (Jrc), in collaborazione con il Parlamento europeo. Secondo l'analisi i più colpiti sarebbero i giovani. In particolare, nella fascia tra i 18 e i 35 anni, la percentuale di soggetti che ha riferito di aver sofferto la solitudine è quadruplicata rispetto al 2016. "Tra gli altri gruppi di età, la solitudine segnalata è aumentata, ma non nella stessa misura", precisa il rapporto.