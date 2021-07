Covid, in Indonesia preoccupano i decessi tra i bambini

Covid, Indonesia: finora oltre 800 decessi tra i bambini



approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 26 luglio. LIVE

Stando ai rapporti diffusi dall'associazione dei pediatri, i bambini rappresentano attualmente il 12,5% dei contagi confermati nel Paese. In totale, dall’inizio della pandemia, ha precisato il dottor Aman, l’Indonesia ha riportato oltre 800 vittime tra i bambini sotto i 18 anni, gran parte delle quali nell'ultimo mese.

Soltanto nella settimana dal 12 al 18 luglio scorso oltre 150 bambini sono morti a causa del Covid-19, la metà dei quali aveva meno di 5 anni.



Gli ultimi numeri



Questo mese l'Indonesia (il quarto Paese più popoloso al mondo) ha superato l'India e il Brasile per numero di contagi giornalieri, diventando il nuovo epicentro della pandemia di Covid-19. Nella sola giornata di venerdì scorso, secondo i dati diffusi dal governo, il Paese ha registrato quasi 50mila nuovi casi e 1.566 decessi con coronavirus.

In totale, dall’inizio della pandemia, stando ai conteggi della Johns Hopkins University, l’Indonesia ha registrato 3.166.505 casi di contagio e 83.279 decessi, ma secondo gli esperti i dati reali potrebbero essere molto più alti perché il numero dei tamponi che si effettua nel Paese è limitato.

Per cercare di ostacolare la diffusione della variante Delta del coronavirus, il presidente indonesiano Joko Widodo ieri ha prorogato (fino al 2 agosto) alcune misure anticontagio, tra cui quelle relative agli assembramenti. Allo stesso tempo, ne ha però allentate altre, permettendo per esempio ai mercati tradizionali di riaprire i battenti, seppur nel rispetto di rigidi protocolli.