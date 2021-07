Scuola, Sileri: "Difficile inizio in presenza, sarà graduale"

Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in un intervento ai microfoni di Radio Capital. "Il green pass per docenti non credo che si farà, per ora andiamo avanti con la vaccinazione", ha aggiunto

"Se sono preoccupato per settembre? È una grande sfida, bisogna capire quanti italiani saranno vaccinati in quel momento. I contagi non avvengono a scuola, ma sui mezzi pubblici: è difficile ricominciare in presenza a settembre, sarà un processo graduale". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in un intervento ai microfoni di Radio Capital. "Il green pass per docenti non credo che si farà, per ora andiamo avanti con la vaccinazione", ha aggiunto. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)