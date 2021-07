Covid, Speranza: "Non abbassare guardia ma con vaccini è fase nuova"

"Siamo dentro una stagione epidemica in cui non possiamo abbassare la guardia o ridurre i livelli di attenzione e cautela, perché i numeri del Covid che ci vengono segnalati dalla stragrande maggioranza dei Paesi europei e dalle regioni sono nuovamente in crescita". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza, in occasione della presentazione del Rapporto Nazionale sull'Uso dei Farmaci in Italia realizzato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), sottolineando che "l'Italia sta provando a mettere in campo una strategia di contenimento del virus in questa fase, che è diversa rispetto alle precedenti per un elemento di fondo". "La fase 2 del Covid vede, infatti, una significativa presenza di vaccini a disposizione", ha aggiunto. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)