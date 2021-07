Vaccino di ReiThera, risposta anticorpale del 93% dopo la prima dose

Con la seconda somministrazione si arriva al 99%. L’azienda di Castel Romano ha dichiarato che nel corso dello studio non si sono registrati eventi avversi seri correlabili al vaccino

Importanti passi avanti per il vaccino anti-Covid di ReiThera. L’azienda di Castel Romano ha annunciato che a tre settimana dall’inoculazione della prima dose si è osservata una risposta anticorpale contro la proteina Spike in oltre il 93% dei volontari. La seconda somministrazione ha poi permesso di arrivare al 99%. La situazione è migliorata ulteriormente a cinque settimane dalla prima dose: dopo questo periodo il livello degli anticorpi che legano la proteina Spike e che neutralizzano il virus è risultato comparabile a quello misurato in un gruppo di riferimento di pazienti convalescenti dall’infezione Covid-19.

