Glaucoma: nuova tecnica di indagine per studiare effetti sul cervello

Nuovi passi in avanti verso la comprensione dell’origine e dello sviluppo del glaucoma.

Un team di ricercatori del Politecnico di Milano, in collaborazione con Ospedale Sacco, Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ifn-Cnr) e Università degli Studi di Milano, ha messo a punto una nuova tecnica di indagine non invasiva che sfrutta brevi impulsi laser per studiare gli effetti della disabilità visiva sul cervello. La tecnologia, descritta nel dettaglio sulle pagine della rivista specializzata Scientific Reports, è stata sperimentata con successo su 98 soggetti con e senza glaucoma e in futuro potrà essere utilizzata direttamente in ambulatorio per valutare le condizioni dei pazienti con glaucoma, una malattia dell'occhio che può danneggiare gradualmente il nervo ottico, provocando alterazioni del campo visivo con limitazioni del campo esterno della visione.