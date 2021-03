Settimana mondiale del glaucoma: i numeri in Italia e nel mondo

Si sta svolgendo dall’8 marzo e andrà avanti fino al 14, la “ Settimana mondiale del glaucoma ”, una malattia dell'occhio che può danneggiare gradualmente il nervo ottico, provocando alterazioni del campo visivo con limitazioni del campo esterno della visione. Si tratta, come riporta l'Istituto Superiore della Sanità (Iss), di una delle principali cause di disabilità visiva dopo la cataratta, che colpisce nel mondo milioni di persone. Lo scopo della ricorrenza è proprio quello di ricordare l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, sensibilizzando l’opinione pubblica sul tema. Secondo gli esperti, infatti, un aumento della coscienza del glaucoma può aiutare a ridurre significativamente il numero di casi con diagnosi tardiva.

I numeri i Italia e nel mondo

Come riporta anche il sito del Ministero della Salute citando i dati del World report on vision dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (aggiornati ad ottobre 2019), nel mondo sono circa 64 milioni le persone affette da glaucoma, di cui 7 milioni stanno già sperimentando la perdita di vista o la cecità, negli stadi più gravi e avanzati della malattia. In Italia, secondo le stime della Società Oftalmologica Italiana, il glaucoma riguarda circa un milione di persone, di cui solo un terzo è consapevole di esserne affetto.

Le iniziative in Italia, tra prevenzione e visite gratuite

In occasione della “Settimana mondiale del glaucoma”, dall'8 al 14 marzo in 160 supermercati verranno distribuite a livello nazionale una serie di card informative per testare la conoscenza e il livello di prevenzione nei confronti di questa malattia degenerativa. L'iniziativa promossa dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - IAPB Italia Onlus è finalizzata a sensibilizzare sull’importanza di sottoporsi a visite oculistiche regolari. Per questo, sul profilo Facebook di IAPB Italia onlus e sul sito dedicato alla Settimana mondiale del glaucoma sono disponibili altre informazioni e iniziative messe in campo, tra cui anche l'elenco delle città in cui si svolgeranno i controlli gratuiti del tono oculare nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19 e quelle nelle quali emittenti Tv locali trasmetteranno interviste di approfondimento con specialisti oftalmologi”. Secondo Giuseppe Castronovo, presidente di Iapb Italia onlus, lo scopo di questa iniziativa è "indurre un cambiamento di abitudini: le persone devono capire che è importante andare periodicamente dall'oculista"., ha detto. "La vista è un bene che si dà troppo per scontato: una volta persa non la si può recuperare. La prevenzione deve essere una priorità per tutti: medici, istituzioni e cittadini", ha riferito ancora l’esperto.