Il 25 giugno si celebra la Giornata mondiale della vitiligine

Il 25 giugno ricorre la Giornata Mondiale della vitiligine , un disturbo della pigmentazione cutanea caratterizzato dalla carenza o dall’assenza di melanina in alcune zone del corpo, che si manifesta con la comparsa di macchie più chiare o completamente bianche (talvolta anche estese) sulla pelle. La ricorrenza, giunta quest'anno all'undicesima edizione, è stata istituita con l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di questa patologia e per diffondere le sfide affrontate da coloro che ne soffrono. Proprio in occasione del World Vitiligo Day, l 'Associazione italiana in difesa dei pazienti con vitiligine (Adivit) ha organizzato sulla sua pagina Facebook una campagna di sensibilizzazione, con una serie di incontri in cui specialisti del settore rispondono alle domande dei pazienti.

Perché il 25 giugno?



Il 25 giugno coincide con la data della morte di Michael Jackson, avvenuta nel 2009, una delle star colpite dalla malattia. Inoltre, il World Vitiligo Day e i messaggi veicolati in questa giornata intendono celebrare la bellezza della diversità e sradicare ogni stigma sociale, promuovendo l'accettazione di sé stessi. Non a caso, la data di questa ricorrenza è stata istituita proprio nei primi giorni d’estate quando, tra vacanze e temperature più alte in città, si scopre il proprio corpo.



Che cos’è la vitiligine



La vitiligine è una patologia caratterizzata da depigmentazione cutanea, che colpisce lo 0.5%-1% della popolazione, e può presentarsi in ogni momento della vita (seppur più frequentemente nei primi 20 anni). Come spiegato sul portale dell'Iss, è una malattia della pelle "di origine sconosciuta, probabilmente autoimmune", che "sembrerebbe causata da una reazione eccessiva del sistema di difesa dell’organismo che attacca, per errore, le cellule (i melanociti) produttrici del pigmento (la melanina) che determina il colore naturale della pelle determinando, così, la presenza di macchie bianche (depigmentate) ben circoscritte".

La vitiligine non è dolorosa e i pazienti non sono contagiosi, né corrono rischi per la salute. “È una patologia che interferisce gravemente sulla qualità di vita dei pazienti, specialmente di quelli più giovani. Per questo motivo assume particolare importanza effettuare un adeguato trattamento presso le strutture ospedaliere accreditate, che possono stabilire tempestivamente la giusta terapia ed aiutare i pazienti nella gestione di questa malattia”, spiega la professoressa Monica Corazza, Direttore dell’Unità Operativa di Dermatologia del S.Anna, sul portale dell'ospedale.