Giornata mondiale dello yoga, le iniziative in Italia

Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2014, cade il 21 giugno. Nel nostro Paese si contano circa 3 milioni di praticanti. Ecco gli eventi in programma in Italia

Ogni anno, a partire dal 2014, il 21 giugno si celebra la Giornata mondiale dello yoga . Istituito dalle Nazioni Unite, lo "y oga day" ha come obiettivo la sensibilizzazione in tutto il mondo sui numerosi benefici della pratica di questa disciplina. In Italia, che conta circa 3 milioni di praticanti, gli eventi quest'anno tornano almeno parzialmente dal vivo dopo la "pausa" del 2020 dovuta alla restrizioni per la pandemia di Covid.

Gli eventi in Italia



Da San Marino a Roma, da Firenze a Milano, sono circa 250, tra associazioni, scuole, templi, centri yoga, le realtà istituzionali che hanno aderito agli eventi lanciati in occasione della Giornata Mondiale istituita dall'Assemblea Generale dell'Onu nel 2014 e che da allora celebrano lo yoga day con numerose iniziative di sensibilizzazione. Dopo Roma, dove sabato 19 si è tenuta una grande lezione di yoga all’aperto, l'evento principale (YogaFestival) andrà in scena all’Arena Civica Gianni Brera di Milano dalle 18.00 di oggi, 21 giugno.



A Milano lo YogaFestival: il programma



Con tappetini distesi e rigorosamente distanziati, il programma del raduno di yoga più grande in Italia prevede una prima classe di yoga tradizionale (lo Yoga Common Protocol). L'evento proseguirà poi con 30 minuti di musica e canti con Nitya e Ninad (fondatori di Mantra Academy), tra i più conosciuti interpreti di mantra e kirtan presenti in Italia. Dalle 19.00 alle 20.30, Dario Calvaruso (special guest della giornata), che insegna yoga in India e in Oriente, condurrà una pratica di Yoga Navakaraṇa Vinyāsa, un metodo che affonda le radici nella yoga originale e stimola il praticante ad accrescere la propria consapevolezza.

“Dopo più di un anno di isolamento e di regole di distanziamento siamo felici di poter accogliere nuovamente dal vivo la community di tutti gli yogini", ha commentato Giulia Borioli, Presidente di YogaFestival. "Lo faremo con le nuove abitudini che abbiamo imparato per stare in sicurezza, con il desiderio di ritornare finalmente ad immergerci in quella meravigliosa energia che la pratica insieme è capace di creare. In questi mesi così difficili abbiamo visto esplodere la ricerca di equilibrio attraverso la pratica on line. Un Italiano su 5 ha praticato yoga e meditazione e 9 su 10 dei nuovi praticanti dichiarano che continueranno a praticare”, ha aggiunto.



Gli altri appuntamenti



Nella capitale, in occasione dello yoga day 2021, verrà installato a piazza del Fante un esemplare di albero di Neem, un antichissima specie originaria dell’India e della Birmania, e verrà affissa una targa in memoria della VII Giornata mondiale dello Yoga, alla presenza delle istituzioni locali, dell’ambasciata indiana e delle diverse realtà associative del Municipio. Al Baubeach di Maccarese (Roma), invece, si festeggerà per tutto il giorno lo yoga day in riva al mare, con lezioni offerte da VitalaYoga e da altri Maestri.