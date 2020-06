1/20 ©Getty

Dal Pakistan alla Cina, la giornata internazionale dello Yoga si è celebrata anche quest'anno, come succede dal 2014, il 21 giugno. A causa del Coronavirus i gruppi di pratica si sono riuniti rispettando tutte le misure indicate dai propri governi per evitare la propagazione del virus

